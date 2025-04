Basket Serie C femminile. Lecco basket Women, vittoria sudata a Gavirate

Le lariane vincono col punteggio di 57-59

Quarto posto finale, si aspetta l’avversaria per i play-off

GAVIRATE (VA) – Sesta vittoria consecutiva per la Lecco Basket Women di coach Valentina Canali. A regalare il prezioso foglietto rosa alle blucelesti è stata Sara Galli, a due secondi dalla fine della partita (57-59).

Partono meglio le padrone di casa (9-4), ma la Lecco Basket Women si rimette rapidamente in pista, andando al riposo con quattro punti di vantaggio (33-37).

Nella ripresa le blucelesti arrivano anche a toccare i dieci punti di margine (38-48), subito annullati da un parziale di nove punti consecutivi da parte delle varesine.

La gara avanza in parità fino al 57 pari. Rimessa offensiva per la Lecco Basket Women, assist di Claudia Oddo per i due punti vincenti di Galli.

La Lecco Basket Women conferma il quarto posto e attende di conoscere l’avversaria – la quinta dell’altro girone – per i quarti di finali dei play-off. Avanza la prima squadra che vincerà due partite su tre, le lariane avranno il fattore campo a favore.

“Partita vera doveva essere, e vera è stata – dichiara coach Canali – nessuna giocatrice in campo si è risparmiata, le due formazioni si sono date sportivamente battaglia per quaranta minuti. Un po’ di entusiasmo per questa vittoria allo scadere ce lo portiamo a casa. Ora attendiamo di conoscere la nostra avversaria ai quarti di finale”

PALL. GAVIRATE – LECCO BASKET WOMEN 57-59

PARZIALI: 17-20; 33-37; 47-49

LECCO: Bassani 13, Capaldo 10, V.Aondiio 5, Scola 3, Davide, Oggioni 3, Oddo 5, Ratti, S.Galli 2, Cincotto 7, Rota, Capellini 9. All.: Canali.