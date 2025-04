Basket Serie C femminile. Lecco Basket Women, vittoria sudata

Quarta vittoria consecutiva per le lecchesi

Quarto posto in classifica “blindato”

MALGRATE – Vittoria non semplice per la Lecco Basket Women nella sfida interna contro la Vertematese. Con questo successo le ragazze di coach Valentina Canali hanno “blindato” il quarto posto in classifica.

Le blucelesti si presentano piuttosto incerottate al match e le ospiti non fanno nulla per rendere loro semplice il compito, restando in scia fino al 30-28 di inizio terzo quarto.

Il successivo parziale di 13-1 in favore delle lariane spacca in due la partita e lancia la squadra di casa verso la quarta vittoria consecutiva, ottenuta col punteggio di 50-41.

Miglior marcatrice del match Claudia Oddo con 12 punti.

“Abbiamo portato a casa una partita per nulla scontata, per come ci siamo arrivate, fra assenze e settimana di allenamento complicata – dichiara coach Canali – ci godiamo la vittoria e il fatto di poter giocare le ultime due gare a mente completamente sgombra, avendo raggiunto la certezza matematica del quarto posto. Prendiamo i due punti e tiriamo il fiato, sperando di recuperare le giocatrici infortunate e di poter lavorare bene nelle prossime settimane per arrivare al meglio possibile ai playoff.

LECCO BASKET WOMEN – VERTEMATESE 50-41

PARZIALI: 17-15; 28-23; 43-31

LECCO: Bassani 8, M.Aondio 7, G.Galli, Scola 3, Davide 2, Oggioni 1, Oddo 12, Ratti 1, S.Galli 11, Cincotto 5, Rota, Fumeo n.e. All.: Canali.