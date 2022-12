Basket Serie C femminile. Natale amaro per la Lecco Basket Women

Blucelesti sconfitte sul campo di Broni

Solo Mandonico in doppia cifra (17 punti)

BRONI (PV) – Si chiude con una sconfitta il 2022 della Lecco Basket Women. Le ragazze di coach Valentina Canali hanno perso di una decina di punti sul campo di Broni.

L’inizio di gara è ostico per la formazione bluceleste: Broni segna i primi nove punti del match e Claudia Oddo finisce presto in panchina con due falli personali a carico. La Lecco Basket Women si dimostra però un vero e proprio diesel, arrivando a due soli punti di distacco all’inizio del secondo quarto (17-15), prima del nuovo strappo di Broni, che va al riposo con quasi dieci punti di vantaggio (35-28).

Nel secondo tempo la formazione lecchese prova a riavvicinarsi, senza riuscire a mettere il naso avanti. Alla fine festeggia Broni, che vince col punteggio di 57-48.

Unica lecchese in doppia cifra Stefania Mandonico con 17 punti.

“Le ragazze sono state molto brave. Hanno eseguito le richieste e giocato a testa alta per 40′, lavorando con abdicazione encomiabile in difesa e con buone letture in attacco – dichiara coach Canali – abbiamo pagato un paio di palle perse di troppo nel quarto periodo che si sono trasformate in facili contropiedi che hanno permesso alle avversarie un break decisivo, anche se sia terzo che quarto periodo li abbiamo vinti noi”.

BRONI – LECCO BASKET WOMEN 57-48

PARZIALI: 17-12, 35-28, 46-36

LECCO: Mandonico 17, Colombo 4, Davide 3, Scola 11, Nava 3, Oddo, Capaldo 8, Aondio 2, Ciceri, Rota, Galli, Donghi ne. All.: Canali.