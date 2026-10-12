Basket Serie C femminile. Riscatto Lecco Basket Women, superata Milano

Battuto il Vismara 55-36
19 punti per Silvia Bassani
MALGRATE – Buona la seconda per la D’Avino Consulting Lecco. La sconfitta della prima giornata contro la Sportiva Sondrio è stata riscattata dalla buona vittoria ottenuta contro il Vismara Milano, ancora fra le mura amiche.
Milano si presenta con tre canestri da tre consecutivi, ma l’inizio sprint delle meneghine viene annullato un passo alla volta, fino al 26-26 di metà partita.
La gara si spacca in due all’inizio della ripresa. La formazione bluceleste lascia alle avversarie la miserie di due punti segnati nel terzo quarto – dieci totali nella secondo tempo! – prendendo un vantaggio decisivo.
Al termine della partita il tabellone segnarà un ampio 55-36 in favore delle lariane. Da segnalare la super prova di Silvia Bassani, 19 punti.
D’AVINO CONSULTING LECCO – VISMARA MILANO 55-36
PARZIALI: 13-17; 26-26; 42-28
LECCO: Bassani 19, V. Aondio 1, Germani 9, Scola, Panighetti 4, Viganò, Oggioni 4, Rota, S. Galli 2, Capellini 16. All. Canali.
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