Basket Serie C femminile. Super Lecco Basket Women, Mariano spazzata via

Fantastico secondo tempo difensivo per le lecchesi

Grande prova di Silvia Bassani, 22 punti per lei

MARIANO COMENSE – Con un solidissimo secondo tempo difensivo la Lecco Basket Women espugna il campo della Nonna Papera Mariano Comense, infliggendo alle padrone di casa una sonora sconfitta.

Il primo quarto tra lecchesi è comasche è di sostanziale parità (11-13). A fare la differenza nella seconda frazione è la difesa bluceleste. Mariano non segna per cinque minuti consecutivi e la Lecco Basket Women prova a scappare via, anche se le padrone di casa reagiscono alla fine del quarto.

Il secondo tempo riparte in perfetta parità (23-23), ma ancora una volta è con la difesa che la squadra bluceleste costruisce il break, costringendo Mariano a non segnare un singolo punto in tutta la terza frazione e sette in totale nella ripresa.

La Lecco Basket Women dilaga grazie ai canestri di Silvia Bassani (22 punti) e vince col roboante punteggio di 30-57.

La soddisfazione è totale. Le ragazze sono state bravissime, hanno applicato alla perfezione il piano partita e quanto abbiamo preparato accuratamente in settimana, soprattutto in difesa. Ho finalmente visto quella compattezza e concentrazione che voglio e su cui lavoriamo costantemente in palestra – dichiara coach Valentina Canali – ogni ragazza entrata dalla panchina anche per pochi minuti ha dato il suo prezioso contributo sul campo e sostenuto le compagne”.

NONNA PAPERA MARIANO – LECCO BASKET WOMEN 30-57

PARZIALI: 11-13; 23-23; 23-37

LECCO: Bassani 22, Aondio 9, Chitelotti, Galli 2, Scola 7, Donghi, Davide 2, Oggioni 4, Oddo 5, Ratti 1, Cincotto, Capellini 5. All.: Canali