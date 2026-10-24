Basket Serie C femminile. “Tripletta” per la D’Avino Consulting Lecco

Terza vittoria consecutiva
Espugnato il campo della Pallacanestro Farnese (36-59)
FERNO (VA) – Nessun problema per la D’Avino Consulting Lecco sul campo della Pallacanestro Fernese. Le blucelesti colgono un’ampia vittoria, la terza consecutiva.
Nel primo quarto le varesine partono meglio (10-2), ma le lecchesi si rimettono subito in scia e già alla fine del primo tempo hanno un vantaggio che sfiora la doppia cifra (25-32).
Sfruttando una difesa d’acciaio – soli sei punti lasciati alle avversarie – le ragazze di coach Valentina Canali danno lo strappo decisivo al match nel terzo quarto, allungando ulteriormente nell’ultima frazione fino al 36-59 finale.
Protagonista di serata Claudia Oddo, tredici punti per lei.
Le blucelesti torneranno in campo domenica 1 novembre alle 18 in casa contro Villaguardia.
PALLACANESTRO FERNESE – D’AVINO CONSULTING LECCO 36-59
PARZIALI: 14-10; 25-32; 31-44.
LECCO: Bassani 3, V. Aondio 2, M. Aondio 6, Scola 6, Panighetti 5, Viganò 2, Oggioni 2, Oddo 13, S. Galli 10, Capellini 10. All.: Canali.
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