Basket Serie C femminile. Vittoria esterna per la Lecco Basket Women

Espugnato il campo della Broni Academy (38-65)

“Approccio serio e disciplinato” dichiara coach Canali

LECCO – Nessun problema per la D’Avino Consulting Lecco che, nella seconda gara stagionale, supera la Broni Academy di quasi trenta punti (38-65)

La formazione di casa resiste sostanzialmente un quarto alle blucelesti (9-13). Già dalla seconda frazione le ragazze di coach Valentina Canali chiudono il portone in difesa, lasciando alle avversarie la miseria di 7 punti (16-36).

Con un vantaggio di venti punti la squadra lariana gestisce senza problemi la ripresa. Broni non si rende mai veramente pericolosa e la Lecco Basket Women può intascare senza problemi il secondo foglietto rosa stagionale.

“Sono contenta dell’approccio alla partita, molto serio e disciplinato – dichiara coach Canali. nel primo periodo siamo state un po’ più contratte e abbiamo faticato a sbloccarci offensivamente, ma nel corso dei minuti siamo cresciute di livello trovando buone collaborazioni e soluzioni efficaci, pur con percentuali realizzative modeste. Nel corso della gara abbiamo provato quintetti e soluzioni difensive diverse, trovando sempre buoni spunti e contributi da parte di tutte”

BRONI ACADEMY – D’AVINO CONSULTING LECCO 38-65

PARZIALI: 9-13; 16-36; 21-49

LECCO: Bassani 8, V. Aondio 6, M. Aondio 3, Capalfo, G. Galli 6, Scola 7, Oggioni 11, Oddo 8, Rota 10, S. Galli 5, Fumeo 1, Levi n.e. All. Canali.