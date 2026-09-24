Basket Serie C. Il Basket Lecco presenta la nuova stagione

L’incontro avvenuto mercoledì sera al PalaTaurus

Presente il “bomber” Antonello Riva

LECCO – Nella sala conferenze di mercoledì 23 settembre al PalaTaurus di Lecco i dirigenti del Basket Lecco hanno presentato la nuova stagione e la futura formazione di Serie C, “confermando al 90% i giocatori che hanno vinto il campionato lo scorso anno”, ha dichiarato orgogliosamente il presidente Antonio Tallarita.

All’incontro erano presenti tutti i giocatori della prima squadra, i dirigenti, coach Massimo Meneguzzo, l’assessore allo sport di Lecco Lorella Cesana e il consigliere regionale Giacomo Zamperini, più una gradita sorpresa, il “bomber” Antonello Riva. A condurre la serata è stato Paolo Gulisano, autore anche dell’introduzione.

A gremire il salone del Taurus genitori e giocatori del settore giovanile, accorsi per festeggiare insieme l’inizio ufficiale della stagione sportiva.

La parola inizialmente l’hanno presa le autorità, col consigliere Zamperini che ha ricordato i suoi trascorsi da giocatore proprio del Basket Lecco.

Il presidente Tallarita ha dichiarato che questa è la diciassettesima stagione da massimo dirigente del Basket Lecco, rimarcando con orgoglio i tanti risultati raggiunti, ricordando come è nata la sua avventura in bluceleste “per colpa” di una giovane dirigente, Florinda Rotta.

Proprio Rotta, direttore sportivo del club, ha raccontato al pubblico come è stata costruita la squadra, lasciando la parola a un emozionato coach Massimo Meneguzzo, l’allenatore della promozione, che ha garantito l’impegno massimo dei suoi ragazzi, ringraziando genitori e ragazzi per il grande tifo durante la cavalcata vincente degli scorsi play-off.

A chiudere l’incontro è stato proprio “Nembo Kid” Riva, recordman di punti sia del campionato italiano che della nazionale azzurra. Citando i suoi trascorsi e la sua esperienza, Riva ha fatto gli auguri alla società per la stagione entrante.

Prima del via libera c’è stato spazio anche per una dichiarazione del neo capitano Lorenzo Cherubini.

Al termine della conferenza spazio per un aperitivo conviviale.