Basket Serie C. Il Basket Lecco pronto al ritorno in C

Domenica alle 18 l’esordio contro Verolanuova

Out Marrazzo e Moscatelli

LECCO – Bon sarà un ritorno semplice quello che domenica aspetta i giocatori del Basket Lecco in Serie C. La formazione di coach Massimo Meneguzzo ospiterà al Centro Sportivo al Bione la SAS Pellico Verolanuova, domenica 4 ottobre alle 18.

Il coach monzese presenta la situazione, a pochi giorni dal fischio d’inizio. “Purtroppo arriviamo senza due giocatori infortunati, speriamo di porre rimedio alla lora assenza. Il campionato sarà difficile, dovremo essere bravi fin da subito ad abituarci a giocare contro le formazioni più esperte”.

Anche in questa stagione l’infermeria lecchese è sempre piena. Per Giacomo Marrazzo i tempi di recupero saranno lunghi, dopo la frattura composta della testa del perone. Incerta anche la data di rientro di Pietro Moscatelli, afflitto dalla pubalgia.

“Le aspettative per il prossimo campionato solo quelle di una neopromossa – prosegue il coach – prima cercheremo di salvarci e poi, una volta ottenuta la salvezza, di migliorarci il più possibile”.

Verolanuova arriverà al Bione in fiducia, dopo aver sconfitto una delle favorite del campionato alla prima giornata, la Pall. Lissone. “Avremo bisogno del nostro pubblico, quello che ci ha spinto al massimo durante i play-off – conclude Meneguzzo – speriamo che il palazzetto sia pieno e ci stiano vicino”.