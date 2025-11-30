Basket Serie C. La D’Avino Consulting travolge la Starlight

Larga vittoria per le blucelesti (33-84)

D’Avino Consulting ancora prima è imbattuta

VALMADRERA – Sfida impari nel “derby” di Serie C femminile tra le padrone di casa della Starlight Valmadrera e la D’Avino Consulting Lecco. La sfida ultima contro prima è stata vinta senza troppi patemi dalle blucelesti di coach Valentina Canali, ancora imbattute dopo nove partite.

Fin dai primi minuti si capisce che la distanza di classifica tra la giovane formazione di Valmadrera e le più esperte lecchesi non è immotivata, tanto che alla fine del primo tempo la Lecco Basket Women ha segnato più del doppio dei punti delle avversarie (17-35).

Il parziale di diciassette punti consecutivi della formazione lariana a inizio ripresa spegne ogni velleità delle padrone di casa.A fine gara il punteggio mostrerà un eloquente 33-84 in favore delle blucelesti.

“Avevamo poco da chiedere a questa partita e lo sapevamo, avremmo potuto sicuramente essere più incisive, soprattutto nei primi venti minuti, dove invece abbiamo giocato proprio col freno a mano tirato” dichiara coach Canali.

DOGANA VECCHIA VALMADRERA – D’AVINO CONSULTING LECCO 33-84

PARZIALI: 7-16; 17-35; 20-61

VALMADRERA: Valmadrera: Cerolini 5, Monticelli 1, Corti, Tarizzo 6, Zaccone 9, Consonni 7, Provinciali, Beretta, Anderbegani 3, Crippa, Tagliani, Colombo 2. All.: Zucchi.

LECCO: LBW: Bassani 11, V.Aondio 9, M.Aondio 8, Capaldo 11, G.Galli 5, Scola 1, Rota 18, Cincotto 6, S.Galli 7, Fumeo 5, Levi 1, Capellini 2. All.: Canali.