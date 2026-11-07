Basket Serie C. Lecco Basket Women corsara a Tradate

Convincente vittoria esterna (60-71)

Venti punti per Silvia Bassani

TRADATE – Importante vittoria per la D’Avino Consulting Lecco sul campo della Sportlandia Tradate. Le lecchesi hanno vinto col punteggio di 60-71.

Dopo un inizio equilibrato, il primo sprint è di marca bluceleste, con undici punti consecutivi che danno il primo vero vantaggio alle ospiti. La D’Avino Consulting tiene alta la difesa e lascia a Tradate solo una ventina di punti nel primo tempo (23-36).

Tradate prova una partenza sprint nel secondo tempo, ma è un fuoco di paglia. La Lecco Basket Women allunga fino al massimo vantaggio (41-64) a metà dell’ultima frazione, gestendo poi con tranquillità il finale.

“Abbiamo disputato una gara solida e matura, con un approccio alla partita da subito concentrato e con buona espressione di gioco, anche se inizialmente le percentuali al tiro non ci supportavano – dichiara coach Valentina Canali – una volta che ci siamo sbloccate nelle realizzazioni, abbiamo preso il largo, giocando con fluidità sia contro uomo che contro zona”

Migliore marcatrice per le blucelesti Silvia Bassani (20 punti)

SPORTLANDIA TRADATE – D’AVINO CONSULTING LECCO 60-71

PARZIALI: 13-16; 23-36; 37-55

LECCO: Bassani 20, V. Aondio 11, M. Aondio 7, Germani 11, Scola 5, Panighetti 10, Viganò, Oggioni 2, S. Galli 2, Levi 3. All.: Canali.