Basket Serie C. Lecco c’è, battuto Mazzano al Bione

Super prova offensiva dei lariani (91-85)

Bene Cherubini (25) e Nikoci (24)

LECCO – Con una prova offensiva strepitosa il Basket Lecco interrompe la striscia negativa di tre sconfitte consecutive e respinge l’assalto della NBB Mazzano.

Il primo quarto i lariani sono molto fluidi in attacco, ma poco precisi sotto i tabelloni difensivi, dove i fisicati lunghi avversari fanno la voce grossa. Il Basket Lecco conquista cinque punti di vantaggio (29-24) e li difende sino alla sirena di metà tempo (50-45).

I lariani provano lo strappo nel terzo quarto – 63-53 al 26’ – ma senza dare il colpo finale agli ospiti.

Nel quarto periodo Mazzano risorge con sette punti consecutivi e impatta il match (73-73). I blucelesti reggono il colpo, rispondono con un parziale di 6-0 e restano avanti sino alla fine del match, vincendo 91-85.

25 punti per Lorenzo Cherubini, 24 punti e 6 rimbalzi per Eraldo Nikoci.

“Non avevamo la loro esperienza, ma i miei ragazzi stanno crescendo, imparando a responsabilizzarsi – dichiara coach Massimo Meneguzzo – sono contento per la vittoria, per il pubblico e i tanti bambini presenti in tribuna, era una partita da vincere anche per loro”.

𝗕𝗔𝗦𝗞𝗘𝗧 𝗟𝗘𝗖𝗖𝗢 – 𝗡𝗕𝗕 𝗠𝗔𝗭𝗭𝗔𝗡𝗢 𝟵𝟭-𝟴𝟱

PARZIALI: 29-24; 50-45; 73-66

LECCO: Castelli 3, Jakimovsky 12, Castagna 14, Ferrari 4, Moscatelli 3, Viganò 8, Cherubini 10, Nikoci 12, Scola ne, Clerici ne, Stucchi ne. All. Meneguzzo.