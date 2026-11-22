Espugnato il campo di Casalasco (59-61)

“Complimenti ai miei ragazzi” dichiara coach Meneguzzo

LECCO – Con un quarto quarto sostanzialmente perfetto il Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo va a espugnare il campo del Nuovo Basket Casalasco, prima della classe (59-61).

I padroni di casa sono una formazione esperta, con almeno un paio di “volponi” che hanno calcato i parquet della serie A. I giovani virgulti lecchesi per tre quarti sono in netta difficoltà – solo 33 punti segnati – ma nell’ultima frazione trovano le energie per ribaltare incredibilmente il match.

I canestri del diciottenne Francesco Castelli nel finale di gara danno al Lecco il vantaggio decisivo. Viganò potrebbe chiudere il match dalla lunetta, ma il suo 0/2 a otto secondi dalla fine tiene ancora in vita i padroni di casa.

Casalasco avrebbe il tiro dei potenziali supplementari, ma non lo converte in punti, lasciando ai lariani la gioia di una vittoria importantissima, per la classifica e il morale.

Da segnalare l’ottimo esordio di Fioravanti, 16 punti per lui.

“Bisogna fare i complimenti a questi ragazzi, in grado di vincere in casa della prima in classifica – dichiara coach Meneguzzo – sono molto contento della prova di Castelli e dell’esordio di Fioravanti. Adesso pensiamo alla prossima partita contro Pisogne, un’altra prova durissima. Saremo in casa nostra e sono sicuro che il nostro pubblico ci sosterrà al meglio”.

NUOVO BASKET CASALASCO – BASKET LECCO 59-61

PARZIALI: 20-16; 33-23; 46-33

LECCO: Castelli 4, Jakimovsky, Castagna 17, Ferrari 5, Moscatelli, Viganò, Cherubini 7, Marrazzo, Nikoci 12, Fioravanti 16, Panizza ne, Stucchi ne. All. Meneguzzo