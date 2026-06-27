Basket Serie C. Mattia Viganò al Basket Lecco

Prodotto del vivaio del Basket Costa

Lo scorso anno 3.6 punti di media in C a Calolziocorte

LECCO – Dopo aver annunciato l’arrivo del lungo Eraldo Nikoci, i dirigenti del Basket Lecco si sono accordati con la giovane ala Mattia Viganò, classe 2006.

Il giocatore è un prodotto del florido vivaio del Basket Costa Masnaga, dove è rimasto fino alla stagione 2023/24, disputando anche il campionato di DR1 con la maglia del Basket Nibionno di coach Arturo Fracassa. Nel 2024/25 il passaggio al PGC Cantù per l’ultimo anno di settore giovanile, allenandosi anche con la squadra di Serie A2 e avendo anche la possibilità di esordire, segnando due punti.

Nello scorso campionato Viganò era stato ingaggiato a stagione in corso dalla Carpe Diem Calolziocorte. L’ala aveva dato il suo contributo alla salvezza della formazione del presidente Dario Brini, segnando 3.6 punti di media in 16 partite.

“Sono molto entusiasta di intraprendere questo nuovo percorso con il Basket Lecco – dichiara il giocatore – sarà sicuramente una stagione ricca di stimoli e non vedo l’ora di iniziare a lavorare con il gruppo e lo staff per poter dare il meglio sul campo e raggiungere gli obiettivi societari