Basket Serie C. WBT Calolzio, coach Perego si dimette

L’allenatore lascia per motivi lavorativi

Al suo posto promosso coach Ronconi

CALOLZIOCORTE – Notizia a sorpresa per tutti i tifosi della WBT Calolziocorte: coach Ivano Perego ha rassegnato le dimissioni da capo allenatore della squadra di Serie C per motivi lavorativi. Al suo posto la società ha nominato il suo assistente coach Christian Ronconi come nuovo allenatore.

“Con la società abbiamo provato a trovare una soluzione che mi permettesse di conciliare i due impegni, ma purtroppo non è stato possibile – dichiara l’allenatore brianzolo – rimane l’amaro in bocca per non aver portato a termine la stagione. Non posso non ringraziare la società per la fiducia e la stima dimostrate in questo anno e mezzo, e ringraziare i giocatori per questi mesi intensi e carichi di emozioni. A loro va il mio più grande in bocca al lupo per il finale di stagione”.

I dirigenti della Carpe Diem hanno provato a convincere l’allenatore a terminare la stagione, senza successo. “Abbiamo provato a venire incontro alle sue esigenze ma coach Perego si è dimostrato molto professionale. Una volta capito di non poter garantire l’impegno al massimo delle sue possibilità, a causa dei nuovi impegni lavorativi, ha preferito fare un passo indietro – dichiara il dirigente Giuseppe Figini – lo ringraziamo per le tante emozioni vissute per la promozione dello scorso anno e per il lavoro fatto, dimostrando impegno e attaccamento alla società”.

Una volta capito di non poter convincere coach Perego, la società ha scelto di promuovere l’assistente morbegnese Christian Ronconi. “Sono felice di prendere questa occasione, anche se sarà dura – dichiara – le partite che ci mancano sono poche e contro squadre forti. Non stravolgerò il programma tecnico, che era stato condiviso da entrambi”.