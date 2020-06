Basket Serie D. Alessandro Albenga si accorda con Vercurago

La guardia/ala arriva da Mandello

Molto soddisfatto il presidente Fabio Gatti

VERCURAGO – Non si arresta il mercato della Medinmove Vercurago. Dopo aver rimpinguato il settore lunghi con l’arrivo dei pescatesi Omar Longhi e Paolo Nasatti, la società lecchese mette a segno un altro colpo, accordandosi con Alessandro Albenga.

Albenga (190 cm | 1998) è un’esterno dal fisico compatto e dal discreto tiro da fuori. Prodotto delle giovanili della Gimar Lecco – dove ha anche disputato un campionato U20 Eccellenza – negli ultimi due anni ha giocato prima il campionato di Cgold col Le Bocce Erba e poi il campionato di Csilver con la Tecnoadda Mandello.

“Vercurago aveva già mostrato interesse nei miei confronti lo scorso anno – dichiara il giocatore – sono contento di aver accettato la proposta quest’anno e spero di ripagare la fiducia che hanno nei miei confronti. La squadra è molto giovane, ma conosco gran parte del roster, con cui ho passato diversi anni di giovanile al Lecco. Non vedo l’ora di iniziare la stagione”.

Soddisfatto il presidente Fabio Gatti. “Siamo molto contenti, con l’arrivo di Alessandro siamo estremamente completi. Il mercato potrebbe non essere ancora chiuso, ci stiamo guardando in giro per vedere se ci sono altri giovani interessanti.”