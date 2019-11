Basket Serie D. Che scoppole per Civatese e Vercurago

Marinello show, Civitz ko.

Vercurago alla quarta sconfitta consecutiva.

LA VALLETTA BRIANZA – Il “ciclone Marinello” colpisce anche l’Edilcasa Civatese. Il folletto napoletano aiuta l’ARS Rovagnate con l’ennesima prestazione cinque stelle lusso, infliggendo ai grigiorossi una pesante sconfitta.

Il primo quarto è un “one man show” di Marinello, che mette nel cesto sedici dei venticinque punti totali di Rovagnate (25-18). La Civatese prova a reggere l’urto ma l’assenza di Daniele Galli toglie un potenziale ottimo difensore contro l’ex Gimar (50-38).

L’Edilcasa rientra dagli spogliatoi con grinta e riesce a dimezzare lo svantaggio alla fine del terzo quarto (67-61). Purtroppo per i tifosi grigiorossi, nell’ultima frazione Rovagnate prenderà in mano il match e lo chiuderà con un pesante 96-78.

Onesto il commento di coach Marco Brusadelli a fine gara. “Abbiamo provato in tutti i modi a restare a contatto, ma loro sono stati bravi a punirci sistematicamente col tiro da 3, guidati da un giocatore, Marinello, che obiettivamente in questa categoria non c’entra nulla”

ARS ROVAGNATE – EDILCASA CIVATESE 96-78

PARZIALI: 25-18, 50-38, 67-61

CIVATE: Corti 17, Castagna D. 15, Panzeri 14, Castelnuovo 11, Capovilla 9, Consonni 7, Bosso 3, Castelletti 0, Maver 0, Negri 0, Castagna P., Brusadelli. All. Brusadelli

CAVENAGO BRIANZA – La Medinmove Vercurago non sa più vincere. Con la sconfitta di ieri a Cavenago Brianza la formazione di coach Gianluca Motta ha incassato il quarto “foglietto giallo” consecutivo.

Il copione della partita è ormai trito e ritrito: Vercurago parte bene, con un ottimo primo quarto (12-23) e poi sparisce progressivamente dal match. Nella seconda frazione Cavenago ribalta la partita con un secondo quarto esplosivo (44-38).

Nella ripresa c’è poco da dire: la Medinmove scompare letteralmente dal campo, imbrigliata dalla zona dei padroni di casa, e subisce una sconfitta con quasi trenta punti di scarto (81-55)

“Così non va – dichiara coach Motta a fine gara – dobbiamo essere più tenaci e non abbatterci alle prime difficoltà.”

BK CAVENAGO BRIANZA – MEDINMOVE VERCURAGO 81-55

PARZIALI: 12-23, 44-38, 69-42

VERCURAGO: Pozzi 12, Combi 4, Monte 13, Cazzaniga 6, Garota 6, Lomasto 5, Figini 4, Radaelli 5, Marchesi, Colosimo. All. Motta