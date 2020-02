Basket Serie D. Doppietta Vercurago, Pescate non vince più

Bene la Medinmove contro Brembate

Quindi ko consecutivo per Pescate

VERCURAGO – Dopo aver fermato la Caluschese a domicilio, settimana scorsa, la Medinmove Vercurago mette a segno un’altra preziosa vittoria contro il Basket Brembate Sopra dell’ex coach di Mandello Stefano Bissola.

Il primo quarto è di studio (15-17), ma già nel secondo i giovani coguari provano a piazzare la zampata. Brembate impatta con due triple consecutive (27-27), ma la Medinmove ha ancora energia per un altro sprint e chiude il primo tempo avanti (39-34).

Nella ripresa è sempre Vercurago a tenere in mano il pallino del gioco, nonostante i vari cambi di difesa della formazione bergamasca. Brembate risale fino al meno uno (49-48), ma non oltre.

Nell’ultimo quarto un dominante Lorenzo Pozzi – venti punti in serata! – fa la differenza e guida i suoi alla vittoria col punteggio di 76-65, regalando al giovane coach Marco Beretta la sua prima vittoria da capo allenatore in Serie D.

“Sono contento – dichiara l’allenatore – nel secondo tempo siamo stati bravi ad aggiunstare la strategia difensiva, vincendo il match grazie all’intensità difensiva e al contropiede.”

POL. CALUSCHESE – MEDINMOVE VERCURAGO 60-64

PARZIALI: 15-17, 39-34, 56-48

VERCURAGO: Pozzi 20, Monte 11, Fontana 7, Ghirlandi 4, Garota 7 Colosimo 11, Lomasto 5, Figini 3, Cazzaniga 8, Molgora, Marchesi, Radaelli. All. Beretta

ROVAGNATE – Il derby personale di coach Antonio Jesu – per tanti anni allenatore dell’ARS Rovagnate – viene vinto proprio dai padroni di casa. L‘Autovittani Pescate, con questa sconfitta, ha una striscia perdente aperta di cinque partite.

La partita vede la sfida tra l’ex Lecco Roberto Marinello e Riccardo Rotta, bomber pescatese. Il piccolo playmaker napoletano guida i suoi con un primo tempo da favola – 26 punti! – e manda Rovagnate negli spogliatoi con un’ampia doppia cifra di vantaggio (42-29).

Nella ripresa, dopo un terzo quarto “attendista”, è Pescate a tornare sotto, trascinata da Rotta. La formazione ospite arriva fino a un paio di punti di distacco, a tre minuti dalla sirena finale, ma poi cede di schianto, perdendo col punteggio di 78-69.

Per la mera cronaca, la “sfida dei bomber” viene vinta da Marinello, autore di 42 punti conti i “soli” 38 di Rotta.

“Abbiamo disputato una buona partita. Sono contento della reazione avuta dai miei ragazzi nell’ultimo quarto, peccato per qualche palla persa di troppo nel momento cruciale” ha dichiarato coach Jesu a fine gara.

ARS ROVAGNATE – AUTOVITTANI PESCATE 78-69

PARZIALI: 19-19, 42-29, 62-49.

PESCATE: Rotta 38, Mazzieri 7, Colombo 3, Longhi 10, Doka 2, Nasatti 5, Fazio 4, Motta, Sesana, Paganoni, Ghislanzoni. All. Jesu.