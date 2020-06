Basket Serie D. Doppio colpo per la Medinmove Vercurago

Arrivano Longhi e Nasatti

I due giocatori provenienti dall’Autovittani Pescate

VERCURAGO – Le formazioni di pallacanestro lecchese iniziano a muovere le fila per creare le rose della prossima stagione. Nell’ottica di potenziare il settore lunghi, la Medinmove Vercurago ha stretto un accordo con Paolo Nasatti e Omar Longhi, entrambi provenienti dall’Autovittani Pescate.

Nasatti (195 cm – 1996) è un’ala/centro con un buon tiro da fuori, che ha passato quasi tutta la sua carriera con la maglia di Pescate, con esperienze anche alla Gordon Olginate e al Basket Galbiate. Longhi (200 cm – 1997) è un lungo di stazza, dal fisico piuttosto solido. Da tre

“Li abbiamo incontrati ieri ed entrambi mi hanno fatto un’ottima impressione – dichiara il presidente della Medinmove Fabio Gatti – con loro completeremo un reparto lunghi di tutto rispetto, un settore dove lo scorso anno abbiamo subito la fisicità degli avversari. Dovrebbe tornare in squadra anche Simone Bianchi (200 cm – 1998), che lo scorso anno è rimasto fermo per motivi lavorativi. Il suo sarà un impegno condizionato al lavoro, ma ci darà comunque una mano.”

Per quanto riguarda il resto della rosa, il presidente Gatti non si sbilancia. “So che qualche giocatore ha ricevuto offerte da categorie superiori. Dai nostri colloqui sembra che tutti vogliano tornare, anche se capisco la legittima ambizione di mettersi in gioco in campionati più competitivi della Serie D.”

Soddisfatto dell’arrivo dei due giocatori anche coach Gianluca Motta. “Il mio obiettivo principale era quello di proseguire il lavoro iniziato col gruppo dello scorso anno, che purtroppo non sono riuscito a concludere, quindi sono contento della riconferma di tutti. Paolo e Omar sono due ottimi innesti, quando abbiamo saputo la loro voglia di giocare per noi, abbiamo colto la palla al balzo. Sono sicuro che si integreranno alla perfezione.”