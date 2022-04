Basket Serie D. Garota “graziato”, la squalifica diventa deplorazione

Il giudice sportivo cambia idea sulla squalifica

Il giocatore potrà essere in campo nella sfida di domani contro Agrate

VERCURAGO – Ottima notizia per la Medinmove Vercurago e per l’ala Giacomo Garota. Il giudice sportivo ha modificato la sentenza emessa due giorni fa, togliendo la squalifica di un mese precedentemente inflitta.

Come già segnalato nel nostro precedente articolo, Garota era stato espulso dalla partita contro Cavenago per aver colpito involontariamente l’arbitro con una leggera pallonata. Il giudice sportivo aveva usato la mano pesante, squalificando il giocatore per un mese, fino al 5 maggio.

É notizia di ieri che la sentenza è stata cambiata e la squalifica è diventata una semplice deplorazione.

soc. A.S.D. A.D.B. BASKET VERCURAGO:GIACOMO GAROTA deplorazione per riparazione del danno o spontanea eliminazione o attenuazione delle conseguenze della propria infrazione e per proteste avverso decisioni arbitrali con conseguente espulsione e per comportamenti non regolamentari espressi platealmente e/o in modo violento, posti in essere da tesserati durante lo svolgimento di una gara [art. 21,4c RG,art. 32,3 RG,art. 35,1c RG]

Come si suol dire, “tutto è bene quel che finisce bene”.