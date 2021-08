Basket Serie D. La Medinmove Vercurago già in palestra

Due nuovi acquisti: Simone Butta e Davide Gnecchi

VERCURAGO – Lunedì 30 agosto 2021 è iniziata la stagione della Medinmove Vercurago. La società del presidente Fabio Gatti, che ha scelto di fermare l’attività la scorsa stagione a causa della pandemia, è stata ripescata e ripartirà dal campionato di Serie D.

Alla guida della squadra è stato confermato coach Gianluca Motta. “É iniziata finalmente la stagione, dopo un periodo di quasi venti mesi di sosta, escludendo le cinque settimane fatte lo scorso anno – dichiara l’allenatore calolziese – non vedevo l’ora di tornare in palestra. I ragazzi li ho visti un po’ arrugginiti, sia sotto il profilo tecnico che quello fisico. C’è da avere pazienza e da iniziare gradualmente, lavorando con calma”.

Lo zoccolo duro della squadra è rimasto. Hanno confermato il loro impegno Alessandro Albenga e Antonio Marchesi – a Mandello in Csilver nel 2019/20 – e si sono aggiunti Davide Gnecchi, proveniente da Nibionno, e Simone Butta, prodotto del vivaio di Olginate che la scorsa stagione aveva vestito la maglia di Calolzio. In arrivo anche un nuovo assistente allenatore per Motta, coach Alessandro Ciceri.

“Abbiamo una squadra giovane e l’obiettivo è far crescere questi ragazzi – conclude l’allenatore – entreremo in campo con lo spirito di chi vuol vincere tutte le partite, sperando di fare un campionato tranquillo”