Basket Serie D. L’Autovittani Pescate riparte da coach Igor Amadori

Nuovo allenatore per i pescatesi.

“Obiettivo ottenere una salvezza tranquilla, senza Play Out.”

PESCATE – L’Autovittani Pescate (Serie D) inizia un nuovo ciclo e si affida all’esperienza di coach Igor Amadori. L’allenatore mandellese era arrivato nella società pescatese a metà della scorsa stagione, subentrando come coach della U18 a Luca Dell’Oro.

Dopo alcune stagioni difficili, Pescate riparte con grande entusiasmo. “Una nuova avventura per tutti, la squadra sarà quasi completamente rifondata, con l’idea di dare spazio ai giovani, inserendo solo qualche giocatore esperto” dichiara coach Amadori.

Della rosa dello scorso anno resteranno in pochi. Via Alessandro Mazzieri per motivi di lavoro, via Giacomo Ghislanzoni, che ha scelto di concentrarsi sugli studi, l’Autovittani ripartirà dai propri giovani. “Per il momento posso dire che i giovani Colombo (2001), Fargetta (2001) e Paganoni (2003) saranno in pianta stabile con la nostra Serie D, perni del nuovo progetto. Sto sentendo un po’ di giocatori, qualcuno dovrebbe provare nei prossimi giorni. Al momento preferisco non sbilanciarmi, specie per quanto riguarda il reparto lunghi.”

L’obiettivo stagionale dipenderà dalla qualità dei giocatori che arriveranno in rosa. “L’idea è quella di create un progetto appetibile per i giovani del territorio. Al momento non è molto chiara la strutturazione dei campionati, ma l’obiettivo è quello di costruire una squadra che, puntando sui giovani, possa ambire a una salvezza tranquilla, senza passare per i Play Out.”