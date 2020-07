Basket Serie D. L’ucraino Mitula all’Autovittani Pescate

Il giocatore arriva da Lierna

Il coach Amadori: “Una scommessa”

PESCATE – L‘Autovittani Pescate ha potenziato il settore lunghi con l’ucraino Alexander Mitula, lo scorso anno alla Polisportiva Lierna.

Mitula è un ventiseienne di quasi due metri, giunto in Italia per motivi lavorativi dall’Ucraina. La sua esperienza cestistica nel nostro paese è piuttosto limitata, avendo giocato a Mandello nel campionato CSI e poi a Lierna, in Promozione. Nonostante ciò coach Igor Amadori ha deciso di inserirlo nella rosa.

“Alexander è quello che si può definire un progetto – dichiara l’allenatore mandellese – fisicamente è un giocatore strepitoso, ma tecnicamente ha molto su cui lavorare a livello di fondamentali. Quello che mi ha colpito di lui è la grande etica del lavoro mostrata negli allenamenti di prova e la buona percezione di quello che accade in campo, intesa come letture offensive e difensive. É una scommessa, ma sono sicuro che saprà rendersi molto utile in campo.”