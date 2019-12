Basket Serie D. Medinmove Vercurago, striscia interrotta

Lecchesi sconfitti a Nibionno.

Buona prova di Stefano Combi, autore di 15 punti.

NIBIONNO – La Medinmove Vercurago non riesce a espugnare il campo della capolista Nibionno. I ragazzi di coach Testa restano al comando per quasi tutto il match, interrompendo la striscia positiva di due vittorie consecutive dei lecchesi.

Il primo quarto è tutto dei padroni di casa, in grado di “doppiare” gli ospiti (20-10). A partire dalla seconda frazione però Vercurago si rimette in scia, rosicchiando qualche punto prima della fine del tempo (33-26).

Nella ripresa è sempre Nibionno a condurre il match. Coach Gianluca Motta prova il tutto per tutto con un quintetto microscopico, arrivando fino a un paio di possessi di svantaggio, ma non oltre.

Vercurago perde 69-61. Buona prova del diciassettenne Stefano Combi, autore di quindici punti.

“Abbiamo regalato trenta minuti alla squadra avversaria. Non abbiamo interpretato subito la partita col piglio giusto ed è un peccato” dichiara coach Gianluca Motta.

ASD BASKET NIBIONNO – MEDINMOVE VERCURAGO 69-61

PARZIALI: 20-10, 33-26, 50-43

VERCURAGO: Pozzi 10, Combi 15, Monte 12, Cazzaniga 6, Garota 4, Colosimo 2, Ghirlandi 12, Radaelli, Marchesi, Lomasto, Figini. All. Motta