Basket Serie D. Nuovo giocatore per la Medinmove Vercurago

Aggiunto al roster il playmaker Giorgio Capelli

“Un playmaker puro che conosce il gioco” dichiara il presidente Gatti

VERCURAGO – La Medinmove Vercurago aggiunge un nuovo giocatore al roster della formazione di Serie D, il ventunenne brianzolo Giorgio Capelli.

Capelli è un playmaker “vecchio stile”, che preferisce mettere in ritmo i compagni piuttosto che cercare la conclusione personale. Dopo un percorso giovanile all’Aurora Desio, con diversi campionati di Eccellenza disputati, il ragazzo era passato in C Silver a Villasanta – 5.7 punti di media partita – e in questa stagione non aveva trovato squadra.

“Giorgio è un playmaker puro, l’unico ruolo dove eravamo un po’ scoperti. In campo è molto ordinato, ha un’ottima visione di gioco e conosce il gioco, sa come trovare i compagni sui tagli e servire i lunghi. Siamo molto contenti, si è subito integrato con tutti ed, essendo del 2000, si sposa perfettamente con la filosofia societaria di investire sui giovani” dichiara il presidente Fabio Gatti.

“Ringrazio la società per avermi accolto nel migliore dei modi. La squadra mi ha accettato fin da subito, una squadra giovane con grande voglia di fare e grande entusiasmo – dichiara Capelli – ho voglia di iniziare col piede giusto questo nuovo anno e di fare il meglio possibile”