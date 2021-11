Basket Serie D. Pescate non si ferma più, Vercurago ko

Terza vittoria consecutiva per l’Autovittani

Vercurago parte bene ma viene rimontata nell’ultimo quarto

MALGRATE – L’Autovittani Pescate non si ferma più. I ragazzi di coach Igor Amadori vincono il derby contro la Medinmove Vercurago in rimonta e portano a tre la serie di partite senza sconfitte.

Il primo quarto sembra tutto facile per i coguari. I ragazzi allenati da coach Alessandro Ciceri segnano venticinque punti nel primo quarto (15-25) e vanno al riposo con un tranquillo margine sui pescatesi (38-45).

Nel secondo tempo Pescate ci crede e inizia una fantastica rimonta che la porta ad avere anche sei punti di margine, fino all’intenso finale di gara. I ragazzi di coach Amadori tremano dalla lunetta – 26% complessivo! – e lasciano agli ospiti la possibilità di rimettere la partita in piedi.

Sul 72-69 Giacomo Garota avrebbe tre tiri liberi per portare il match ai supplementari. Dentro il primo, fuori il secondo, dentro il terzo. Sul successivo fallo sistematico Marcello Butti sbaglia entrambi i personali a tempo quasi scaduto, ma Vercurago non ha il tempo di replicare.

L’Autovittani Pescate ferma la capolista Vercurago 72-71. 18 punti di Filippo Tentori e 16 per Mathias Cala. Ai Coguari non bastano i 23 di Stefano Combi.

“Stiamo recuperando uno a uno tutti i ragazzi. É stata una bellissima partita, con un grande pubblico. Faccio i complimenti ai miei ragazzi per averci creduto fino alla fine” dichiara coach Amadori.

“Abbiamo sempre condotto il match, senza mai chiuderlo – dichiara coach Gianluca Motta – nell’ultimo quarto alcune perse banali e qualche errore di troppo ai liberi ci ha penalizzato. Dobbiamo fare un grosso “mea culpa”, abbiamo perso troppi palloni per eccessiva leggerezza”.

AUTOVITTANI PESCATE – MEDINMOVE VERCURAGO 72-71

PARZIALI: 15-25, 38-45, 54-62

PESCATE: Tentori 18, Cala 16, Chiappa 12, Invernizzi 10, Puglisi 7, Mitula 4, Butti 3, Colombo 2, Chirico, Nasatti, Fargetta, Landry, All. Amadori

VERCURAGO: Combi 23, Garota 12, Albenga 10, Pozzi 8, Figini 6, Lomasto 5, Motta 5, Butta, Bianchi, Cazzaniga, Gnecchi, Rusconi All. Ciceri