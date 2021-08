Basket Serie D. Pescate riparte con coach Igor Amadori

Il mandellese ancora a capo della prima squadra

Annunciato anche il ritorno al palazzetto di Malgrate

PESCATE – Con un annuncio fatto sulla pagina Facebook ufficiale, l’ASD Centro Basket Pescate ha confermato che l’allenatore della formazione di serie D sarà ancora il mandellese Igor Amadori.

L’esperto allenatore ha iniziato la sua carriera proprio nella Polisportiva Mandello, iniziando poi una carriera che l’ha portato a sedersi sulle panchine di Lecco, Calolzio, Bluceleste Basket, Lierna ed Erba, lavorando sia come tecnico della prima squadra e come allenatore del settore giovanile.

Proprio nella sua ultima avventura di Erba aveva ottenuto la vittoria del titolo regionale U20.

Amadori è arrivato a Pescate nel febbraio 2019, inizialmente scelto come allenatore per la U18 in sostituzione di coach Luca Dell’Oro. Nel giugno dello scorso anno la promozione a capo allenatore della Serie D, in un campionato che per i pescatesi non è mai iniziato per colpa del Covid-19.

“Ho scelto Pescate perché ad oggi è una delle poche società a collaborare con altre realtà per far crescere il settore giovanile e inoltre vanta un settore minibasket di qualità e quantità – dichiara coach Amadori – lancio anche un messaggio ai miei giocatori e ai nostri tifosi: dalla prossima stagione mi aspetto una gran voglia di giocare e divertirsi: vi aspettiamo numerosi al palazzetto di Malgrate!”