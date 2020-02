Basket Serie D. Pescate, terza sconfitta consecutiva

Buon secondo tempo

Ventuno punti per Riccardo Rotta

CESANA BRIANZA – Terza sconfitta consecutiva per l’Autovittani Pescate. La formazione di coach Antonio Jesu paga un calo a cavallo dei primi due quarti e non riesce a fermare la corsa della capolista Pol. Caluschese.

L’inizio di partita fa ben sperare i tifosi di casa (10-5), ma dalla metà del primo quarto l’attacco dell’Autovittani va in completo black out. La Caluschese approfitta appieno della crisi dei lecchesi per andare al riposo lungo con quasi venti punti di vantaggio (23-42).

Nella ripresa si vede tutt’altra Autovittani. I ragazzi di coach Jesu non si fanno demoralizzare dall’ampio divario e rimontano passo passo, chiudendo la saracinesca in difesa. I lecchesi arrivano sino al meno sei, ma non oltre, facendo impensierire la capolista.

Miglior marcatore per i lecchesi il solito Riccardo Rotta, a quota ventuno punti.

“Voglio lodare la reazione dei miei ragazzi. Dopo il black out nel primo tempo, abbiamo vinto sia il terzo che il quarto quarto contro la squadra prima in classifica. Peccato per quelle tre palle perse consecutive, quando eravamo sotto di soli sei punti” ha dichiarato coach Antonio Jesu.

AUTOVITTANI PESCATE – POL. CALUSCHESE 58-67

PARZIALI: 12-17, 23-42, 43-56

PESCATE: Mazzieri A. 5, Fargetta, Fazio, Santoro, Dokka 6, Colombo 9, Rotta 21, Nasatti 1, Paganoni, Longhi 14, Ghislanzoni 2. All. Jesu