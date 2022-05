Basket Serie D play-out. Nessun problema per Vercurago e Pescate

Primo tempo dominante per l’Autovittani

I Coguari “azzannano” la partita con una ripresa super

CONCORREZZO – Nessun problema per l’Autovittani Pescate sul campo di Concorrezzo. I ragazzi di coach Davide Figini “doppiano” gli avversari nel primo tempo e vincono la gara con quasi venti punti di margine.

Nei primi cinque minuti nessuna delle due squadre prende il sopravvento ma quando i pescatesi cambiano ritmo Concorrezzo crolla di schianto, coi lecchesi che vanno al riposo sul punteggio di 25-50.

Nella ripresa coach Figini può permettersi di allungare le rotazioni. Concorrezzo la butta sul fisico ma Pescate resiste e gestisce fino al 64-83 finale.

“Solito ventello” per i bomber pescatesi Filippo Tentori e Mathias Cala.

“Dobbiamo ancora migliorare sotto l’aspetto difensivo e mentale – dichiara coach Figini – adesso siamo salvi e contenti del risultato ottenuto. Settimana prossima sarà una bella partita contro Vercurago, aspettiamo i nostri tifosi”.

PALL. CONCORREZZO – AUTOVITTANI PESCATE 64-83

PARZIALI: 16-26, 25-50, 49-64

PESCATE: Tentori 22, Cala 22, Puglisi 8, Colombo 7, Butti 5, Chiappa 5, Bartesaghi 4, Porcaro 3, Suzani 3, Invernizzi 2, Mitula 2, Nasatti. All. Figini.

VERDELLO – La Medinmove Vercurago espugna il campo del Basket Verdello al termine di una partita dai due volti: primo tempo passivo, secondo strepitoso.

Il primo quarto lo vince la squadra di casa (18-15) ma nel secondo Vercurago riprende in mano il gioco e va al riposo con un possesso di vantaggio (34-36).

La partita si spacca in due nella ripresa. Il “ruggito” dei Coguari permette ai ragazzi di coach Alessandro Ciceri di segnare 63 punti in venti minuti di gioco, vincendo con l’amplissimo punteggio di 73-99.

Ottima prova del lungo Simone Bianchi, venti punti per lui. Doppia cifra anche per il diciassettenne Andrea Grilli.

ASD BASKET VERDELLO – MEDINMOVE VERCURAGO 73-99

PARZIALI: 18-15; 34-36; 44-69

VERCURAGO: Bianchi 20, Combi 14, Pozzi 14, Albenga 12, Motta 11, Grilli 10, Garota 7, Butta 5, Gnecchi 4, Lomasto 2, Marchesi. All. Ciceri.