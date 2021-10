Basket Serie D. Tre sconfitte in volata per le lecchesi

Vercurago rimontata sul campo di Rovagnate

Civatese e Pescate cercano ancora la prima vittoria stagionale

ROVAGNATE – La Medinmove Vercurago perde il volata la sfida sul campo di Rovagnate, sconfitta col punteggio di 77-74.

Vercurago inizia il primo tempo col giusto ritmo, andando al riposo sfiorando la doppia cifra di vantaggio (35-43).

Nella ripresa gli arbitri perdono un po’ il controllo della gara – tra tecnici e antisportivi – e la partita si innervosisce. A farne le spese sono proprio i coguari, che perdono un match quasi sempre condotto nel finale (77-74).

Venti punti per l’ex Basket Lecco Roberto Marinello, miglor marcatore del match. Per Vercurago, 17 a testa per Alessandro Albenga e Matteo Cazzaniga.

“Non ho nulla da rimproverare ai miei giocatori, purtroppo gli arbitri non sono stati all’altezza e questa cosa non è accettabile. Abbiamo lavorato bene in settimana e avremmo meritato di vincere la partita, pur facendo qualche errore di troppo” dichiara coach Gianluca Motta a fine gara.

ARS ROVAGNATE – MEDINMOVE VERCURAGO 77-74

PARZIALI: 17-20; 35-43; 56-59

VERCURAGO: Albenga 17, Cazzaniga 17, Pozzi 10, Lomasto 8, Figini 7, Butta 6, Motta 6, Garota 3, Gnecchi, Grilli, Marchesi, Rusconi. All. Motta

CIVATE – Seconda sconfitta consecutiva in volata per l’Edilcasa Civatese. Sul campo dei grigiorossi passa il Basket Nibionno col punteggio di 59-61.

I civatesi chiudono il primo tempo avanti di cinque lunghezze (30-25), grazie a un secondo quarto da 22-10 di parziale.

Nella ripresa sono gli ospiti a scappare via, guadagnando anche la doppia cifra di vantaggio. L’Edilcasa rimonta punto su punto, arrivando a impattare nuovamente il match a quattro minuti dalla sirena finale ma, nel concitato finale, Nibionno è più precisa dalla lunetta e vince.

“Per due partite abbiamo avuto un calo vistoso alla ripresa – dichiara coach Marco Brusadelli – In generale atleticamente siamo ancora sotto e si vede che la squadra ha bisogno di rodare tanto. Lo sapevamo, il campionato è lungo e arriveremo in condizione”.

EDILCASA CIVATESE – BASKET NIBIONNO 59-61

PARZIALI: 8-15; 30-25; 42-42

CIVATE: Panzeri 17, Castagna D.15, Castagna F. 6, Galli 6, Castelnovo 6, Rotta 4, Brusadelli 3, Castelletti M.1, Negri 1, Maver, Capovilla, Frigerio. All. Brusadelli.

MALGRATE – Resta ancora al palo l’Autovittani Pescate di coach Igor Amadori. I lecchesi hanno lottato e perso, al supplementare, contro la Sportiva Sondrio di coach Gianfranco Busi.

Sondrio prova la fuga nel primo quarto (12-20), ma Pescate non si lascia intimidire e, al riposo lungo, le squadre sono in perfetta parità (32-32).

Nella ripresa la partita resta intensa. I ragazzi di coach Amadori perdono una palla sanguinosa a dieci secondi dalla fine, sopra di due punti, consentendo a Sondrio di giocare per il pareggio e impattare quasi sulla sirena.

Nel supplementare un parziale ospite di sette punti consecutivi indirizza la gara, vinta dai valtellinesi col punteggio di 79-86.

Grande partita del diciannovenne Filippo Tentori, autore di 19 punti.

“Abbiamo disputato una buona prestazione, mettendo a frutto il buon lavoro fatto in settimana – dichiara coach Amadori – poco alla volta stiamo crescendo, il campionato è ancora lungo”.

AUTOVITTANI PESCATE – SPORTIVA SONDRIO 79-86 (d.t.s.)

PARZIALI: 12-20; 34-34; 54-53; 69-69

PESCATE: Tentori 21, Invernizzi 11, Butti 8, Puglisi 7, Chiappa 7, Cala 7, Colombo 6, Tosetti 6, Galbiati 4, Nasatti 2, Bartesaghi, Mitula. All. Amadori