Basket Serie D. Triplo urrà per le lecchesi

Un’opaca Vercurago mantiene il primo posto battendo Concorrezzo

Civatese e Pescate incontro rispettivamente contro Sondrio e Rovagnate

VERCURAGO – Un appannata Medinmove Vercurago batte il Basket Concorrezzo al PalaNovella e mantiene il primo posto solitario nella classifica del girone B1 di Serie D.

L’inizio di gara per Vercurago è brillante, col primo quarto chiuso con quasi dieci punti di margine (16-7). Nel secondo quarto Concorrezzo dimostra di non voler far l’agnello sacrificale e si rimette ampiamente in partita (37-34).

Dopo una terza frazione interlocutoria, bastano ai Coguari bastano quattro minuti di furore agonistico per scavare il gap che li porterà a vincere col punteggio di 70-56.

“Abbiamo avuto un atteggiamento sbagliato, giocando con troppa sufficienza. Per oggi salviamo solo il risultato” dichiara coach Gianluca Motta

MEDINMOVE VERCURAGO – PALL. CONCORREZZO 70-56

PARZIALI: 16-7; 37-34; 50-48

VERCURAGO: Motta 14, Combi 11, Garota 10, Pozzi 10, Albenga 8, Bianchi 5, Cazzaniga 4, Figini 3, Lomasto 3, Gnecchi 2, Butta, Grilli. All. Ciceri

CIVATE – L’Edilcasa Civatese riscatta la sconfitta di settimana scorsa nel derby contro Pescate e respinge l’assalto della Sportiva Sondrio di coach Gianfranco Busi.

Dopo un primo quarto abbastanza soporifero, sono i padroni di casa i primi a tentare la fuga, toccando anche i dieci punti di vantaggio. Sondrio si rimette in scia e il primo tempo si chiude sul punteggio di 36-32.

Nella ripresa la squadra valtellinese resiste fino al trentesimo minuto ma il Civitz, con un parziale di 29-13 nell’ultimo quarto, vola via e porta a casa una vittoria col punteggio di 81-59.

“Siamo partiti male – dichiara coach Marco Brusadelli -Per fortuna nel corso della partita noi siamo cresciuti fisicamente e abbiamo trovato il break decisivo nel quarto quarto. La considero una vittoria meritata, che ci dà fiducia.”

EDILCASA CIVATESE – SPORTIVA SONDRIO 81-59

PARZIALI: 18-16; 36-32; 52-46

CIVATE: Castagna Daniele 24;Castelnovo 14;Galli 10;Maver 8;Rotta 7; Castelletti Matteo 7;Castelletti Stefano 6;Negri 3;Frigerio 2;Capovilla Brusadelli Bosso.

LA VALLETTA BRIANZA – Ci prende gusto l’Autovittani Pescate. Dopo aver vinto la sfida interna con la Civatese, i ragazzi di coach Igor Amadori espugnano il campo dell’ARS Rovagnate.

Pescate inizia in fiducia e scappa via nel primo quarto (12-21), ma nella seconda frazione ai lariani si “spegne la luce” e Rovagnate può andare negli spogliatoi in vantaggio (40-36).

I pescatesi ritornano in campo con più convinzione nel terzo quarto, riprendendo in mano la partita. Rovagnate prova a tornare in partita nell’ultima frazione grazie al solito super Roberto Marinelllo – 31 punti! – ma Pescate difende il margine guadagnato nel terzo quarto e vince col punteggio di 72-77.

Venti punti per il bomber pescatese Filippo Tentori.

“Una vittoria preziosa fuori casa, dopo una partita “tira e molla”. Fondamentale è stato il 77% ai tiri liberi dei miei ragazzi – dichiara coach Igor Amadori – sono contento della bella reazione dei miei ragazzi, ieri avevamo cinque U19 in campo, con Alessio Invernizzi e Andrea Nasatti che stanno facendo la differenza. Ringrazio questi giovani anche per il lavoro che svolgono in settimana, permettendoci di tenere alta l’intensità degli allenamenti”.

ARS ROVAGNATE – AUTOVITTANI PESCATE 72-77

PARZIALI: 12-21; 40-36; 50-60

PESCATE: Tentori Filippo 20, Invernizzi Alessio 13, Nasatti Andrea 12, Puglisi Francesco 11, Cala Mathias 9, Butti Marcello 8, Colombo Lorenzo 2, Chiappa Giacomo 2, Chirico Francesco 0, Porcaro Matteo 0, Invernizzi Federico 0, All. Amadori