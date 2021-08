Basket Serie D. Ufficializzato il girone per le lecchesi

Tutte inserite nel girone B1, insieme a Sondrio, Concorrezzo e Seregno

Ancora non annunciata la formula del campionato

LECCO – La FIP – Federazione Italiana Pallacanestro – Lombardia ha ufficializzato i gironi per l’entrante serie D. Le formazioni lecchesi monopolizzeranno il girone B1, con ben cinque squadre provenienti dalla provincia.

Il girone sarà composto da Edilcasa Civatese, Medinmove Vercurago, Centro Basket Pescate, ARS Rovagnate, ASD Basket Nibionno più due formazioni della provincia di Monza-Brianza (Concorrezzo e Seregno) e l’unica valtellinese, la Sportiva Sondrio.

I gironi sono complessivamente sei – dalla A alla F – divisi ciascuno in due sezioni. La formula non è ancora stata annunciata ma, vista la composizione presentata, è prevedibile che ci sia una prima fase andata e ritorno e una seconda “a orologio”.

Se così fosse confermato, le formazioni lecchesi si troverebbero ad affrontare le squadre presenti nel girone B2 – Brembate Sopra, Caluschese Basket, La Torre Basket, Agrate Canarins, Dalmine, Cavenago Brianza, Verdello e Cassano d’Adda – in una sfida solo andata.