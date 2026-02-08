Basket Serie DR1. A Lecco il derby contro Nibionno, Civate ko

Ferrari regala la vittoria al Lecco (80-81)

Una buona Civatese perde a Erba (69-63)

COSTA MASNAGA – Il Basket Lecco espugna il campo del Basket Nibionno grazie a un canestro di Luca Ferrari a un secondo dalla fine della partita (80-81).

Nibionno, in striscia negativa da sette partite, per tutto il primo tempo mena le danze e va al riposo con quasi cinquanta punti segnati e tredici di vantaggio sui blucelesti (46-33).

I padroni di casa restano avanti anche nel terzo quarto, prima di subire la rimonta dei ragazzi di coach Massimo Meneguzzo che devono ringraziare uno scatenato Francesco Castagna – 26 punti! – e la precisione di Ferrari sull’ultima conclusione.

“Siamo stati bravi a recuperare dieci punti nell’ultimo quarto – dichiara l’allenatore monzese – è stata una partita sofferta. I miei ragazzi ci hanno messo tanto carattere, ma siamo ancora un cantiere aperto”.

BASKET NIBIONNO – BASKET LECCO 80-81

PARZIALI: 21-15, 46-33, 65-56

LECCO: Castagna 26, Marrazzo 19, Tentori 17, Tomic 11, Ferrari 6, Radice 2, Castelli 0, Galbiati 0, Gianola, Panizza, Peccati Giacomo n.e, Puzovic. All. Meneguzzo

ERBA – Ottima partita ma zero punti per la SRN Group Civatese sul campo del Le Bocce Erba. I ragazzi di coach Marco Pozzi restano in partita quaranta minuti, perdendo di sole se lunghezze (69-63).

Nel primo tempo è Erba a farsi preferire. I comaschi toccano anche il +14 nel secondo quarto, andando al riposo sul punteggio di 38-28.

La Civatese torna in campo molto concentrata nella ripresa e a metà dell’ultima frazione ha solo cinque punti da recuperare. Purtroppo per i tifosi grigiorossi, i lecchesi non riescono a completare la rimonta.

Da segnalare l’ottima prova di Andrea Corti, 17 punti per lui.

“Abbiamo giocato la partita più bella dell’anno nonostante siamo decimati per gli infortuni – dichiara coach Pozzi – siamo sempre rimasti in partita contro una squadra da prima della classe, recuperando nel finale”.

LE BOCCE ERBA – SRN GROUP CIVATESE 69-63

PARZIALI: 18-12; 38-28; 56-45

CIVATE: Corti 17, Galli 14, Rotta 10, Castagna 9, Casadei 5, Minari 3, Minari 3, Lomasto 2, Bianchi, Panzeri, Sberna, Zucchelli. All. Pozzi