Basket Serie DR1. Al Basket Lecco il derby con la Civatese

Ampia vittoria per i blucelesti (82-60)

Ventuno punti a testa per Cherubini e Radice

LECCO – Il Basket Lecco vince il derby con la SRN Group Civatese al termine di una partita intensa in cui la squadra di coach Massimo Meneguzzo si è dimostrata superiore, ma gli avversari le hanno reso la serata difficile per oltre un tempo.

Per tutti i primi due quarti il distacco tra le due formazioni non supera mai i quattro punti di vantaggio e al riposo lungo sono i civatesi che vanno negli spogliatoi in vantaggio di una lunghezza (35-36).

Il Basket Lecco prende il comando della partita nel secondo tempo grazie al talento di Lorenzo Cherubini e alla solidità di Leonardo Radice. Una “tripla” del giovane capitano bluceleste dà ai padroni di casa il primo vantaggio in doppia cifra (52-42) verso la fine del terzo quarto.

La Civatese prova a resistere giocandosi la carta della difesa a zona ma non ne ha più e il Lecco dilaga, toccando anche i venti punti di margine e vincendo col punteggio di 82-60.

21 punti a testa per Cherubini e Radice. Tra i grigiorossi, 14 di Filippo Tentori e Daniele Margutti.

“Una buona partita, interpretata bene e con la pazienza giusta – dichiara coach Meneguzzo – loro sono una squadra che non molla mai ma questa sera hanno trovato qualcuno che gli ha fatto fare fatica. Sono soddisfatto, in alcuni momenti siamo andati sopra le righe, ma miglioreremo”.

“Abbiamo resistito un tempo ma poi, nel terzo quarto, loro hanno aumentato l’intensità mentre noi siamo calati” dichiara coach Marco Pozzi.

BASKET LECCO – SRN GROUP CIVATESE 82-60

PARZIALI: 16-16; 35-36; 58-47

LECCO: Cherubini 21, Radice 21, Castagna 10, Gianola 10, Tomic 9, Marrazzo 5, Ferrari 2, Galbiati 2, Puzovic 2, Castelli n.e, Panizza n.e, Peccati n.e, All. Meneguzzo

CIVATE: Tentori 14, Margutti 14, Bianchi 8, Castagna 6, Corti 6, Galli 5, Minari 2, Negri 2, Panzeri 2, Minari L. 1, Brusadelli, Casadei. All. Pozzi