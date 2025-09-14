Basket Serie DR1. Al Lecco il “derby amichevole” col Civitz

Sgambata di inizio anno al Bione per le squadre

Tre quarti vinti su quattro per i blucelesti di coach Meneguzzo

LECCO –L’esordio casalingo del Basket Lecco è avvenuto ieri nel “derby amichevole” contro l’Edilcasa Civatese di coach Marco Pozzi. Entrambe le squadre erano in “back to back”, avendo giocato rispettivamente contro Caluschese (DR1) e Autovittani Pescate (DR2) la sera precedente. Nonostante la fatica del doppio impegno, i giocatori non si sono risparmiati e hanno dato vita a una partita intensa.

I coach hanno scelto di giocare una partita regolare, azzerando però il punteggio alla fine di ogni quarto, sintomo che il risultato era l’ultima cosa che interessava a entrambi. Un Lecco rimaneggiato – fuori Niang, Tomic e Torri – si è aggiudicato le prime tre frazioni (15-9 20-14 e 20-12) mentre la Civatese ha vinto l’ultimo quarto (16-19).

In totale la gara è finita 71-54.

“Eravamo reduci dai cinque quarti della partita di ieri contro Calusco e senza tre giocatori, quindi sono soddisfatto – dichiara il coach bluceleste Massimo Meneguzzo – proviamo a mettere insieme il gruppo e crescere, sperando di recuperare presto gli infortunati”

“Sono contento, l’obiettivo di questa sera l’abbiamo raggiunto, ossia lavorare su situazioni che vogliamo migliorare – dichiara il coach grigiorosso Pozzi – ho visto un bel passo avanti e buone cose, specialmente in difesa”.