Basket Serie DR1. Basket Lecco, al Bione non si passa

Battuta la Tempocasa Varedo (77-67)

Miglior marcatore Cherubini a quota 22 punti

LECCO – Il Basket Lecco mantiene l’imbattibilità casalinga resistendo all’assalto della Tempocasa Varedo. I ragazzi di coach Massimo Meneguzzo con questa vittoria si mantengono nelle zone altissime della partita.

Come nella sfida di settimana scorsa contro Sondrio, l’inizio della formazione bluceleste è piuttosto letargico e la Tempocasa Varedo ne approfitta, chiudendo il primo tempi avanti di sei lunghezze (35-41).

Nella pausa di metà partita la società bluceleste ha presentato i tanti bambini delle squadre Scoiattoli e Pulcini e nella ripresa le cose sono cambiate radicalmente. Spinta da una fiammata di Lorenzo Cherubini – 22 punti in serata! – la squadra lariana sorpassa poco dopo la metà del terzo quarto (47-45) e continua ad allungare.

Una “tripla” di Giacomo Marrazzo dà la doppia cifra di vantaggio ai lecchesi con ancora sei minuti di gioco; Varedo non ne ha più per rientrare e il Basket Lecco vince col punteggio di 77-67.

“A inizio partita facciamo fatica a carburare e non capisco il motivo – dichiara coach Meneguzzo – la pressione che abbiamo è relativa, però in alcune situazioni tendiamo a perderci”.

BASKET LECCO – TEMPOCASA VAREDO 77-67

PARZIALI: 18-25; 35-41; 58-51

LECCO: Radice 4, Galbiati, Panizza n.e, Castelli n.e, Gianola 4, Castagna 18, Ferrari 11, Puzovic, Tomic 8, Cherubini 22, Marrazzo 10, Peccati n.e. All. Meneguzzo.