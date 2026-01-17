Basket Serie DR1. Basket Lecco, arrivato Pietro Moscatelli

Il playmaker scuola Cantù ha esordito ieri

7 punti e 5 assist per lui contro Monza

LECCO – La tragica situazione a livello di infortuni per il Basket Lecco ha spinto la dirigenza bluceleste a correre ai ripari e ad accordarsi con un nuovo giocatore, Pietro Moscatelli.

Il playmaker (2006 – 190 cm ) ha svolto tutto il percorso giovanile nel Progetto Giovani Cantù, disputando diversi campionati d’Eccellenza e finali nazionali. A livello di prima squadra è stato inserito nel roster della Pallacanestro Cantù, avendo avuto anche l’occasione di esordire in Serie A2.

Moscatelli ha esordito ieri nella sfida che i lariani hanno perso contro la Forti e Liberi Monza. Per lui 7 punti in 19 minuti di gioco, con 3 rimbalzi e 5 assist.

“Sono contento che abbia scelto noi – dichiara coach Massimo Meneguzzo – per quello che ho visto ieri in campo ha dimostrato grande professionalità. Sono sicuro che sarà un’aggiunta preziosa per il gruppo”.