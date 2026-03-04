Basket Serie DR1. Basket Lecco, arrivato Walter Grillo

Lo scorso anno in C a Busnago

Un centro d’esperienza per coach Meneguzzo

LECCO – Nell’ultimo giorno utile per il tesseramento – lo scorso 28 febbraio – i dirigenti del Basket Lecco si sono accordati con il centro siciliano Walter Grillo, portato in panchina senza esordire nella sfida di settimana scorsa a Sondrio.

Grillo è nato nel 1991, è alto 205 cm e si è formato come giocatore in Sicilia, giocando in diverse formazioni. Trasferitosi in Lombardia, ha vestito le maglie di Social Osa e Villasanta, prima di giocare per un triennio a Chiari (Serie C).

Nella stagione 2025/26 Grillo è stato ingaggiato dalla Fortitudo Busnago (serie C), senza mai scendere in campo a causa di problemi fisici.

Lasciata Busnago a dicembre, da marzo inizierà la nuova avventura con la maglia bluceleste.

“Walter sarà molto utile al gruppo, per la sua esperienza e per il suo modo di porsi coi giovani, dispensando consigli utili e costruttivi” dichiara coach Massimo Meneguzzo.