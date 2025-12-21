Basket Serie DR1. Basket Lecco, Erba amarissima

Lecchesi battuti 80-61

“Hanno dimostrato di avere più energia di noi” dichiara coach Meneguzzo

ERBA – Nel “big match” prima delle vacanze di Natale il Basket Lecco ha perso in maniera netta in casa del Le Bocce Erba. La squadra bluceleste – senza gli infortunati Jakimovskji e Niang – ha resistito un solo quarto.

Il Basket Lecco non parte male e a metà primo quarto è addirittura avanti nel punteggio. Erba riprende in mano la partita alla fine e allunga in maniera decisiva nella seconda frazione, andando al riposo lungo con quasi venti punti di margine (50-33), approfittando di una difesa bluceleste piuttosto rivedibile.

Nella ripresa i blucelesti non schierano più Lorenzo Cherubini – problemi alla schiena – e non riescono mai ad avvicinare i padroni di casa, perdendo col punteggio di 80-61.

Miglior marcatore per i lecchesi è Giacomo Marrazzo con 16 punti. Da segnalare anche l’esordio del giovane Federico Panizza (2008), due punti e tre rimbalzi in dieci minuti di gioco.

“Abbiamo tenuto i primi dieci minuti, poi loro hanno dimostrato di avere più energia di noi – dichiara coach Massimo Meneguzzo – nella ripresa senza Cherubini avevamo le rotazioni ancora più ridotte. Loro sono una squadra esperta , noi abbiamo bisogno di crescere”.

LE BOCCE ERBA – BASKET LECCO 80-61

PARZIALI: 20.17; 50-33, 70-46

LECCO: Radice 6, Galbiati, Castelli n.e, Panizza 2, Stucchi n.e, Gianola 4, Castagna 8, Puzovic 5, Tomic 12, Cherubini 7, Marrazzo 16, Peccati n.e. All. Meneguzzo.