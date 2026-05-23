Basket Serie DR1. Basket Lecco eroico, si torna in Serie C

Espugnato il campo di Soresina (65-72)

Super prova di Jakimovsky, 22 punti per lui

SORESINA (CR) – Impresa incredibile del Basket Lecco: espugnando il campo di Soresina la formazione bluceleste conquista la promozione in Serie C, vincendo la terza serie consecutiva da sfavorita e la seconda con la “bella” in trasferta.

L’inizio bluceleste è infuocato. Uno scatenato Giacomo Marrazzo – dieci punti nel primo quarto – guida i lariani fino al più dodici (8-20). La Gilbertina ha pazienza ed esperienza, un mix letate che permette ai cremonesi di ribaltare la gara.

I padroni di casa toccano il massimo vantaggio (41-35) a metà terzo quarto, con Cherubini e Tomic in panchina per quattro falli. Sull’orlo del precipizio i lariani si rimettono in partita con due “triple” consecutive e si affidano a Jakimovsky – 22 a fine gara! – per restare attaccati alla partita.

Nell’ultimo quarto la partita resta in equilibrio fino a un paio di minuti dalla fine. La Gilbertina non ne ha più e il Basket Lecco vola via, fino in Serie C.

“Una bella soddisfazione, il gruppo è stato bravo a reagire quando abbiamo avuto un momento di difficoltà, ci abbiamo creduto fino in fondo – dichiara coach Massimo Meneguzzo – i nostri avversari hanno disputato una super stagione ma i miei ragazzi hanno dimostrato la mentalità giusta in campo, vuol dire che abbiamo lavorato bene.

GILBERTINA SORESINA – BASKET LECCO 65-72

PARZIALI: 8-17; 33-33; 52-54

LECCO: Radice, Galbiati n.e, Grillo, Jakimowsky 22, Tentori 9, Gianola n.e, Castagna 8, Ferrari 4, Moscatelli 1, Tomic 2, Cherubini 11, Marrazzo 15. All. Meneguzzo