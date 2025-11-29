Basket Serie DR1. Basket Lecco, i Canarins volano via nel finale

Lecchesi sconfitti di dieci punti (81-71)

Inutili i trenta punti di Lorenzo Cherubini

AGRATE BRIANZA – Il Basket Lecco che gioca lontano dal Bione non è lo stesso di quello in casa, ancora imbattuto. I blucelesti perdono un’importante partita ad Agrate Brianza contro i Canarins e vengono agganciati dalla formazione brianzola in classifica. I blucelesti si sono presentati con diverse assenze, tra cui il bomber Jakimosky e i lunghi Tomic e Niang.

La gara tra le due formazioni è restata in grande equilibrio, nonostante la partenza fulminea dei gialli brianzoli, autori di un primo quarto da 25-18. I canestri di uno scatenato – 30 punti alla fine del match, in 36 minuti di gioco – riportano i lariani in partita, impattanto a metà match (44-44) e avendolo solo tre punti da recuperare alla fine del terzo quarto (60-57).

Nell’ultima frazione Agrate dà la spallata decisiva, vincendo col punteggio di 81-71.

“Abbiamo fatto quello che potevamo fare nelle nostre condizioni – dichiara coach Massimo Meneguzzo – fino a tre minuti dalla fine eravamo sotto di soli quattro punti, poi nel finale non ne avevamo più”.

Domenica 7 dicembre i blucelesti torneranno a giocare in casa, nella sfida interna contro la Pall. Cabiate.

CANARINS AGRATE – BASKET LECCO 81-71

PARZIALI: 25-18; 44-44; 60-57

LECCO: Cherubini 30, Castagna 16, Marrazzo 9, Radice 9, Puzovic 5, Ferrari 2, Galbiati, Gianola, Panizza Federico n,e, Peccati Giacomo n.e, Scola Alessandro n.e, Stucchi Riccardo n.e, All. Meneguzzo