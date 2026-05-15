Basket Serie DR1. Basket Lecco, iniziano le finali

La sfida contro la Gilbertina Soresina

In palio la promozione in Serie C

LECCO – Il Basket Lecco è arrivato all’ultimo atto della stagione. La squadra del presidente Antonio Tallarita comincerà questa sera la serie finale contro la Gilbertina Soresina, squadra che ha letteralmente dominato il girone A della DR1, perdendo due sole partite durante la stagione regolare. In palio c’è la promozione in Serie C.

A dare speranza ai blucelesti c’è il fatto che una di quelle due sconfitte è arrivata a opera di Gussola, formazione che il Basket Lecco ha eliminato al primo turno di play-off.

“Andiamo a giocare la nostra partita, fiduciosi di poter fare bella figura – dichiara coach Massimo Meneguzzo – loro sono favoriti per quello che hanno dimostrato in stagione, sono una squadra esperta, con giocatori che hanno disputato anche a Serie B. Noi dovremo essere bravi a contrapporre alla loro esperienza la nostra gioventù, per metterli in difficoltà”.

Gara 1 si giocherà questa sera a Soresina, con inizio alle 21.15. La seconda sfida si giocherà al Bione, martedì 19 maggio alle 21. Eventuale terza sfida venerdì 22 maggio, ancora a Soresina.