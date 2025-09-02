Basket Serie DR1. Basket Lecco, iniziata la stagione

Squadra al lavoro al Bione agli ordini di coach Meneguzzo

Prima amichevole venerdì 12 settembre a Calusco d’Adda

LECCO –Dopo alcune giorni di test e preparazione fisica, ieri pomeriggio – con l’arrivo di coach Massimo Meneguzzo, impegnato con la FIP in precedenza – è iniziata ufficialmente la stagione cestistica del Basket Lecco. Agli ordini del coach monzese mancava solo il lungo croato Pavle Tomic, arrivato ieri sera in città, più qualche ragazzo del settore giovanile ancora in vacanza.

All’allenamento di ieri sera erano presenti il nuovo acquisto Lorenzo Cherubini – lo scorso anno in B interregionale a Termoli – e la coppia mandellese formata da Giacomo Marrazzo e Ibra Niang, oltre che il nazionale U20 macedone Gregorij Jakimovski, ultimo acquisto di questo mercato estivo.

“Vedremo di conoscerci, siamo nuovi per sette dodicesimi, sarà un percorso non semplice – dichiara coach Meneguzzo – I ragazzi devono capire la nostra progettualità, al Basket Lecco cerchiamo di formare giocatori e uomini, con l’obiettivo di tornare dove eravamo dieci anni fa. Sappiamo che sarà difficile ma ci proveremo, con tanta umiltà”.

L’esordio ufficiale avverrà venerdì 12 settembre a Calusco, mentre la prima partita casalinga sarà sabato 13 in casa alle 18.30 contro l’Edilcasa Civatese, squadra che i blucelesti affronteranno anche in stagione.