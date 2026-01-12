Basket Serie DR1. Basket Lecco, prima sconfitta casalinga

Binzago espugna il Bione (53-67)
“Non abbiamo avuto la giusta applicazione mentale” dichiara coach Meneguzzo
LECCO – Inizia in maniera negativa il girone di ritorno per il Basket Lecco. La società bluceleste è stata infatti sconfitta in casa dalla POB Binzago, che batte i lariani per la seconda volta in altrettante partite.
L’inizio di gara sembrerebbe favorevole ai ragazzi di coach Massimo Meneguzzo. Dopo pochi minuti un Lecco brillante ha ottenuto la doppia cifra di vantaggio (14-4), ma purtroppo questa partenza sprint si rivelerà un fuoco di paglia. Binzago si rimette in pista e ribalta completamente il match, andando negli spogliatoi con quattro punti di vantaggio (32-36).
Nel secondo tempo Lecco prova la carta della difesa a zona, ma senza ottenere buoni riscontri. Binzago tocca i venti punti di vantaggio (44-64) all’inizio dell’ultimo quarto e poi smette completamente di giocare, consentendo al Lecco di rendere meno amara la sconfitta (53-67).
Da segnalare l’esordio stagionale per Ibrahim Niang, 4 punti per lui.
I lecchesi torneranno in campo venerdì prossimo a Monza contro la Forti e Liberi.
“Abbiamo espresso la nostra mediocrità mentale – dichiara un deluso coach Meneguzzo – in questo momento abbiamo problemi di organico con i nostri esterni, non riusciamo a esprimere il nostro gioco, senza avere la giusta applicazione mentale. Contro squadre esperte come Binzago bisogna essere concentrati per quaranta minuti, oppure diventa difficile vincere”.
BASKET LECCO – POB BINZAGO 53-67
PARZIALI: 18-14; 32-36; 42-61
LECCO: Cherubini 13, Tomic 12, Marrazzo 11, Castagna 5, Niang 4, Puzovic 4, Galbiati 2, Radice 2, Ferrari, Castelli n.e, Panizza n.e, Peccati n.e, All. Meneguzzo