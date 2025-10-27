Basket Serie DR1. Basket Lecco, quarta vittoria in fila

Battuto il Basket Nibionno (73-62)

19 punti per il macedone Jakimovsky

LECCO – Prosegue il buon momento per il Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo. Con la vittoria di domenica sera contro il Basket Nibionno sono quattro i successi di fila per la formazione bluceleste.

Nibionno non è arrivata al Bione per fare la comparsa e lo dimostra con un solido primo quarto di gioco, chiuso sotto di soli due punti (15-13), resistendo all’ottimo inizio di Francesco Castagna, già quota sette. Nella seconda frazione i lecchesi stringono le maglie in difesa e scappano via, andando negli spogliatoi con un rassicurante vantaggio (37-25).

La ripresa inizia con una fiammata dell’ex calolziese Stefano Combi. I suoi sei punti consecutivi riportano gli ospiti a contatto (37-31), ma il Lecco non trema e in un paio di minuti si riprende la doppia cifra di vantaggio. A metà ultimo quarto i lariani toccano il più sedici (71-55) e poi perdono concentrazione nel finale, lasciando agli ospiti la possibilità di rendere meno amara la sconfitta (73-62).

Quattro blucelesti in doppia cifra, Guidati dai 19 di Gregorij Jakimovsky.

“Dobbiamo avere più concentrazione e un atteggiamento positivo per tutti e 40 i minuti – dichiara coach Meneguzzo alla fine – Nibionno è una squadra che gioca fino alla fine e contro Villasanta è tornata in partita due volte. Dobbiamo essere sempre sul pezzo”

BASKET LECCO – BASKET NIBIONNO 73-62

PARZIALI: 15-13, 37-25, 59-44

LECCO: Jakimovsky 19, Castagna 17, Marrazzo 15, Radice 10, Cherubini 8, Tomic 4, Castelli, Ferrari, Gianola, Puzovic, Galbiati n.e, Peccati n.e, All. Meneguzzo.