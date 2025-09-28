Basket Serie DR1. Basket Lecco rimontata da Binzago

Esordio con sconfitta per i blucelesti

Miglior marcatore Cherubini a quota 16 punti

SEVESO (MB) – Non sono bastati dieci punti di vantaggio al Basket Lecco per poter portare a casa il primo foglietto rosa della stagione. I ragazzi di coach Massimo Meneguzzo sono stati rimontati nell’ultimo quarto e hanno perso 63-58 in casa della POB Binzago.

L’inizio della squadra bluceleste è piuttosto fiacco, con soli sette punti segnati nel primo quarto (13-7). Nel secondo le squadre prendono un po’ più di confidenza, ma è sempre Binzago a mantenere il controllo del match (30-25) anche grazie a un arbitraggio fin troppo punitivo per gli ospiti che, alla fine del primo tempo hanno tirato solo 4 tiri liberi, a fronte dei 17 dei padroni di casa.

Il quarto che potrebbe far svoltare la partita e farla pendere in direzione dei blucelesti è il terzo. Con una difesa attenta e un gioco veloce il Basket Lecco ribalta completamente la gara, arrivando ad avere dieci punti di vantaggio sugli avversari (38-48). L’esperienza dei padroni di casa si farà sentire nell’ultimo quarto e, complice le brutte percentuali al tiro dei blucelesti – solo 3/15 da 3 – consentiranno a Binzago di riprendere il controllo del match.

“Siamo stati sotto di dieci e poi anche sopra di dieci. Abbiamo peccato d’ingenuità ma siamo solo a un mese di lavoro – dichiara coach Meneguzzo – i ragazzi devono capire che in questo campionato in trasferta non basta essere sopra di pochi punti. Sono convinto che possiamo fare meglio di questa sera, specie quando recupereremo chi è rimasto fuori.

POB BINZAGO – GIMAR LECCO 63-58

PARZIALI: 13-7, 30-25, 38-48

LECCO: Radice 12, Galbiati n.e, Castelli n.e, Bugada n.e, Jakimovski 8, Gianola, Castagna 6, Ferrari 7, Puzovic 2, Cherubini 16, Marrazzo 7, Peccati. All. Meneguzzo.