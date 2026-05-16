Basket Serie DR1. Basket Lecco sconfitto a Soresina

Lecchesi sconfitti 91-85

Martedì al Bione si giocherà gara 2

SORESINA (CR) – Al Basket Lecco di coach Massimo Meneguzzo non è bastato segnare ben 85 punti in trasferta sul campo di Soresina (Cr). La Gilbertina, vincitrice del girone A di Serie DR1, ne ha messi nel cesto dei blucelesti 91 e si è portata in vantaggio nella serie che vale il passaggio diretto in C.

Soresina pare inarrestabile nel primo tempo per la difesa lariana e dopo venti minuti i padroni di casa hanno già segnato cinquanta punti (50-36).

Nella ripresa il Lecco prova ad arginare l’impeto dei cremonesi, riuscendo a ridurre lo svantaggio solo nell’ultimo quarto, senza mai veramente impensierire i locali.

“Non abbiamo messo la giusta attenzione difensiva e ci hanno punito – dichiara coach Meneguzzo – loro sono una squadra esperta, non possiamo pensare di vincere con loro giocando a chi fa un punto in più”.

La formazione bluceleste proverà a pareggiare la serie martedì prossimo nella sfida casalinga al Bione. Palla a due a partire dalle 21.

GILBERTINA SORESINA – BASKET LECCO 91-85

PARZIALI: 24-15; 50-36; 73-60

LECCO: Radice 1, Tentori 4, Grillo 10, Jakimowsky 22, Gianola n.e, Castagna 8, Ferrari 5, Puzovic, Moscatelli 1, Tomic 2, Cherubini 24, Marrazzo 8. All. Meneguzzo.