Basket Serie DR1. Basket Lecco sconfitto dalla Di.Po

Vimercate passa al Bione 63-78

Infortunio alla schiena per Moscatelli

OLGINATE – Seconda sconfitta consecutiva casalinga per uno sfortunato Basket Lecco. La società del presidente Antonio Tallarita perde partita e Pietro Moscatelli per infortunio alla schiena, col playmaker uscito all’inizio dell’ultimo quarto.

L’inizio di gara è sconcertante e prima della fine del primo quarto i lecchesi hanno venti punti da recuperare (4-24). Vimercate approfitta di una difesa bluceleste distratta per difendere il prematuro vantaggio e andare negli spogliatoi in tranquillità (29-47).

Il Basket Lecco torna in campo con un altro piglio nel secondo tempo, aumentando i giri della difesa. I ragazzi di coach Massimo Meneguzzo arrivano per due volte a soli cinque punti di distacco (53-58) senza chiudere la rimonta.

Nel finale il Lecco crolla verticalmente, perdendo partita e differenza punti (63-78). Da segnalare l’esordio di Filippo Tentori, 8 punti per lui senza errori al tiro.

“Siamo una squadra che non ha equilibrio – dichiara coach Meneguzzo – senza due guardie titolari abbiamo pagato il divario fisico e di esperienza, a causa di una cattiva gestione della nostra conoscenza del gioco”.

BASKET LECCO – DI.PO. VIMERCATE 63-78

PARZIALI: 11-28; 29-47; 48-58

LECCO: Radice, Galbiati, Castelli n.e, Niang 12, Tentori 8, Gianola 2, Castagna 18, Ferrari 2, Puzovic, Moscatelli 3, Tomic, Marrazzo 14. All.Meneguzzo