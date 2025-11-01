Basket Serie DR1. Basket Lecco, stop a Rovello

Lecchesi battuti 60-53
“Ci hanno portato a scuola” il commento di coach Meneguzzo
ROVELLO PORRO – Si ferma a quattro la striscia di vittorie del Basket Lecco di coach Meneguzzo. La formazione bluceleste ha perso in casa del Basket Rovello col punteggio di 60-53.
Il primo quarto sono i blucelesti a farsi preferire, con una buona fase difensiva (14-18). Nella seconda frazione l’attacco bluceleste si inceppa – solo dodici punti segnati – e i comaschi ne approfittano per prendere il controllo della partita (35-30).
Dopo un terzo quarto in sostanziale parità, la formazione lariana sprofonda nel quarto periodo, toccando anche i sedici punti di scarto. Con una buona reazione i lecchesi risalgono fino al meno 6, ma non oltre.
Miglior marcatore il solito Gregorij Jakimovsky con 15 punti. Doppia cifra anche per Giacomo Marrazzo (11).
“Ci hanno portati a scuola – dichiara coach Meneguzzo – mi auguro che i miei ragazzi si rendano conto che non possiamo giocare con l’approssimazione di ieri. La nostra forza è l’energia, la giovinezza. D’ora in avanti troveremo diverse squadre esperte, dobbiamo essere bravi ad andare oltre”.
PARZIALI: 14-18, 35-30, 47-40
LECCO: Jakimovsky 15, Marrazzo 11, Ferrari 8, Cherubini 7, Castagna 5, Radice 3, Castelli 2, Puzovic 2, Gianola, Tomic, Galbiati n.e, Peccati Giacomo n.e, All. Meneguzzo