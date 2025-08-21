Basket Serie DR1. Basket Lecco, tanti volti nuovi

Accordo col macedone Jakimosvski

Tanti nuovi acquisti per la formazione lariana

LECCO –Il Basket Lecco è pronto a ripartire per la nuova stagione in serie DR1 e lo farà con una squadra molto rinnovata rispetto agli anni passati. È notizia di oggi infatti la firma dell’ultimo colpo del roster di coach Massimo Meneguzzo, la guardia/ala macedone Gregorij Jakimovski. Nato nel 2005, il giocatore è nel giro della nazionale slava U20 e ha giocato lo scorso campionato europeo di categoria (divisione B), concludendolo con 1.1 punti di media in quasi 8 minuti di gioco a partita.

Jakimovski non sarà il solo talento slavo aggregato al roster lecchese, visto che la società del presidente Antonio Tallarita si è accordata anche col serbo Pavle Tomic, ala ventenne di quasi due metri con esperienza anche nel circuito del 3vs3.

Il colpo da novanta dei blucelesti è però l’accordo con Lorenzo Cherubini, prodotto del minibasket della Carpe Diem Calolziocorte e protagonista di una carriera che l’ha visto giocare in alcuni dei migliori settori giovanili d’Italia – Reggio Emilia e Moncalieri – e lo scorso anno in B Interregionale a Termoli (CB).

L’ultimo dei nuovi acquisti è Giacomo Marrazzo, proveniente da Morbegno. Confermati Radice, Puzovic, Gianola, Castagna, Ferrari e Galbiati, al gruppo verranno aggiunti anche cinque talenti del settore giovanile: Castelli, Stucchi, Bugada, Scola e Panizza.

La società lecchese riprenderà gli allenamenti il prossimo 25 agosto agli ordini del preparatore atletico Angelo Castagna.

“Abbiamo costruito una squadra equilibrata, con profili internazionali molto interessanti, giocatori di grande esperienza e i nostri giovani – dichiara coach Meneguzzo – l’obiettivo è quello di portare il Basket Lecco a giocare su un palcoscenico importante”.